L'Aria che tira, Cecilia Sala libera? Alessia Morani spiazza tutti su Meloni: "Non faccio fatica a dirlo"

"Io sono strafelice. Ventuno giorni di galera in isolamento con un faro puntato addosso dormendo per terra al freddo penso che sia una cosa allucinante. Quindi avevamo tutti nel cuore il fatto che Cecilia tornasse. Siamo strafelici anche per la sua famiglia, il suo compagno e tutti quelli che hanno sofferto insieme a loro": Alessia Morani lo ha detto in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7 dopo aver appreso della liberazione di Cecilia Sala, la giornalista italiana arrestata in Iran il 19 dicembre scorso e detenuta nel carcere di Evin fino a ieri, mercoledì 8 gennaio, quando un aereo l'ha riportata in Italia.

"Le condizioni di questa liberazione le scopriremo secondo me nelle prossime ore e nei prossimi giorni", ha poi aggiunto la dem. Che ha anche rivolto delle parole positive alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha avuto un certo ruolo nella scarcerazione della reporter. "Certo è, e non faccio difficoltà a dirlo, che si tratta di un successo del governo Meloni. E detto da me...", ha sottolineato la Morani, cogliendo un po' tutti di sorpresa.

Poi, tornando alla liberazione di Sala, ha aggiunto: "Non so quanto l'amministrazione Trump possa aver inciso. Certo è che tra Trump e Biden credo che gran parte di questo successo sia dovuto alla nostra intelligence e alla nostra diplomazia, che certamente ha funzionato. Oggi dobbiamo gioire di questo rientro".

