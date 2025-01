Lo spot di "M" su tutti i canali tv: "Mussolini a reti unificate", cosa è andato in onda

09 gennaio 2025 a

"Il fascismo è una creatura bellissima. Fatta di sogni, di ideali, di coraggio e di cambiamento che conquisterà migliori di cuori. Seguitemi, anche voi diventerete fascisti". Il discorso alla Nazione del Benito Mussolini di Luca Marinelli, scelto come spot per il lancio dell’attesissima ’M - Il Figlio del Secolo - la serie Sky Original tratta dal romanzo di Scurati sulla nascita del fascismo - è stato trasmesso stasera praticamente a reti unificate dalle maggiori emittenti italiane, alla vigilia dell’arrivo dei primi due episodi su Sky e Now, domani in prima serata. Nell’access prime time è comparso ’a pioggia' - su Rai 1, Rai 3, Canale 5, La7 e molti altri - lo spot della serie Sky con Marinelli impegnato nel discorso di nascita del fascismo. "Noi che abbiamo spinto a calci il Paese in guerra e lo abbiam condotto alla vittoria, noi che abbiamo versato il sangue per la Patria - declama il Duce di Marinelli - noi oggi fondiamo i fasci di combattimento, per il futuro, l’avanguardia, la rivoluzione: oggi nasce il fascismo".

Una campagna pubblicitaria senza precedenti per la fiction di Sky, che ha coinvolto in altri orari praticamente tutti gli altri canali televisivi e i principali canali radiofonici e che arriva a pochi giorni dalla campagna di affissioni sui muri delle stazioni ferroviarie di Roma e Milano. "Io sono Magnetico, Maestoso, Moderno e Meraviglioso (come si definisce il Duce, ndr)", si legge sui manifesti. Vi ricordiamo che domani sul sito di Libero seguiremo in diretta a colpi di tweet le prime due puntate. Qui tutti i dettagli e come partecipare.