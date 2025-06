Schlein, a 12 mesi dalle europee nel Pd comandano estremesti e ProPal

Basta un tempo piccolo per assistere a grandi trasformazioni politiche: a volte, sono più che sufficienti dodici mesi. Pensate alle ultime elezioni europee, che si sono svolte appena un anno fa, e alla composizione delle liste del Partito democratico. Non passò inosservata, ovviamente, la presenza in posizione di eleggibilità (poi effettivamente concretizzatasi) di Marco Tarquinio e Cecilia Strada, le cui opinioni in politica estera ricalcavano e ricalcano quelle dell’ultrasinistra. E cosa dicevano - allora - i dirigenti del Pd e i principali commentatori d’area? Per un verso, sostenevano (argomento ragionevole) che in un grande partito possono naturalmente convivere sensibilità anche molto diverse. Per altro verso (oggi possiamo dirlo: per farsi coraggio da soli), aggiungevano che Tarquinio e Strada esprimevano posizioni assolutamente laterali, marginali, poco più che individuali.

Pd, quali idee ormai vi distinguono dai gruppettari compagni di Avs? Ma quindi, alla fine della fiera, qual è oggi la differenza politica tra Pd e Avs? Qual è l’elemento...



Insomma la tesi era: le posizioni del partito sono quelle pro Occidente e pro Nato; dopo di che, si garantisce diritto di tribuna anche a qualche isolata voce differente. Ecco, a un annodi distanza, quest’ultimo argomento appare decisamente invecchiato male. In dodici mesi, tutto è stato letteralmente ribaltato. E non per caso, non per un capriccio del destino, ma per precisa volontà politica di Elly Schlein. In parole povere, ora sono Tarquinio e Strada a fissare le posizioni “ortodosse” nel partito, mentre i poveri “riformisti” - pagando in primo luogo la propria scarsa combattività e l’assenza di coraggio politico - sono ormai confinati in una sorta di riserva indiana.

Pina Picierno rottama Elly Schlein: "Una minaccia alla credibilità del partito" Il Pd continua a spaccarsi. E questa volta, dopo averlo fatto sul referendum, i dem si dividono sulla piazza contro il r...

L’aria che tira è facilissima da cogliere e da interpretare. Sono i Tarquinio e le Strada a rilasciare interviste a raffica, a imperversare sui media, a forzare le loro dichiarazioni senza alcun timore, senza mai sentire il bisogno di attenuare-smussare-arrotondare, nemmeno per far sentire a propria volta “a casa” la componente più lontana. Insomma, hanno vinto e non fanno nulla per nascondere questa evidenza. E invece gli altri sono costretti a giocare sistematicamente in difesa, quasi a doversi giustificare, o - in modo ancora più imbarazzante - a elevare flebili proteste verso la segreteria per il peso eccessivo della componente iperpacifista e pro Pal. In altre parole, ammesso che fosse vero allora (e che lo sia anche adesso) lo schema del “diritto di tribuna”, ora a doverne usufruire sono quelli che pensavano di essere al volante del pullman. E invece no: sono ridotti alla condizione di passeggeri malsopportati, relegati in qualche poltroncina laterale.

Pd, la bassezza di Furfaro: "Sull'aereo di Stato", tira in ballo la figlia della Meloni Come volevasi dimostrare, la presenza della piccola Ginevra in Canada con sua madre, Giorgia Meloni, ha scatenato g...