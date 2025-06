Dritto e Rovescio, il ragazzo iraniano spazza via la sinistra: "Io sono contento"

Sorprende anche la testimonianza di un ragazzo iraniano in studio. La sua famiglia fino a pochi giorni fa viveva a Teheran: « Non hanno paura delle bombe israeliane . Mio padre mi ha detto al telefono: io sono patriota ma sono contento di quello che sta succedendo, dopo 47 anni di regime islamico vediamo una luce in fondo al tunnel». Israele, appunto. Alla fine per molti, soprattutto a sinistra, il “Grande Satana” è proprio l’unica democrazia compiuta del Medio Oriente.

«C’è la possibilità reale che l’80% della popolazione, dell’opposizione iraniana possa mettere fine a questo regime?». La domanda di Francesca Manzini , ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio su Rete 4, è un po’ quella di tutti i telespettatori, non addetti ai lavori e “profani” di politica internazionale. La risposta del professor Pejman Abdolmohammadi , docente alla Scuola di Studi Internazionali dell’Università di Trento, sembra lasciare aperto uno spiraglio di speranza in queste ore di tensione e angoscia: «I giovani e la società iraniana ormai non sono neanche più opposizione, sono al di fuori della Repubblica islamica e del regime. Hanno bisogno di una mano , che non vuol dire esportazione della democrazia eh. Ma l'Iran ha nel suo seno una società democratica e laica pronta a superare la Repubblica islamica. Ha bisogno di una mano e di due attori: uno globale e uno regionale».

«Ciò che noto in Italia e che è incredibile, è che in odio a Trump e a Israele pezzi importanti della sinistra italiana pensano più ad attaccare Israele che ad auspicare un cambio di regime in Iran e magari far nascere una democrazia», sottolinea non a caso Giuseppe Cruciani. «Nel momento in cui si auspica un cambio di regime in Iran, improvvisamente si pensa di più ad attaccare Israele». Il riferimento del conduttore di La Zanzara su Radio 24 è ovviamente alla manifestazione annunciata da Potere al Popolo (con bandiera della Repubblica islamica dell’Iran), ma anche alla copertina de il manifesto (“Giù le mani dall’Iran”) e al presidio contro la base militare Usa di Camp Darby («L’attacco criminale dei sionisti all’Iran rappresenta un ulteriore tassello verso la guerra mondiale. Dimostra la pericolosità di Israele per l’umanità»). Con slogan e parole chiave come «le chiare ed evidenti responsabilità di un Occidente collettivo» e lo spettro del sionismo descritto come «cane pazzo di un imperialismo che vede nella guerra la risoluzione della crisi strutturale».