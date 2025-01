Vincenzo De Luca rimprovera i cronisti: "Neanche questo vi riporta alla civiltà"

11 gennaio 2025 a

Come di consueto è un Vincenzo De Luca senza freni quello in conferenza stampa. E non solo contro il governo. Quando il giornalista del Tg1 ha infatti chiesto al governatore della Campania se, in caso di candidatura alle prossime elezioni, correrà contro un ipotetico candidato del Partito democratico, il dem non si è trattenuto. De Luca ha citato una poesia di Eugenio Montale, Non chiederci la parola che squadri da ogni lato, ma a metà performance ecco che è stato interrotto dai cronisti in sala.

Un fatto su cui il dem non ha potuto sorvolare: "Neanche Montale vi riporta alla civiltà…", li ha subito rimproverati prima di concludere la poesia: "Non siamo in vendita e non cederemo mai la dignità di Napoli e della Campania". Siparietti a parte, il presidente della Regione - all'indomani della decisione del Consiglio dei ministri di impugnare la legge della Regione Campania sul Terzo mandato - ha promesso battaglia.

"Il mondo politico italiano - sono state le sue parole - è il più grande circo equestre del mondo. Per quello che ci riguarda l'impugnativa del governo non cambia assolutamente nulla. Noi andiamo avanti, e per quello che mi riguarda la mia posizione non cambia di una virgola e non cambierà".