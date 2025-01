Udine, slavina su Pd e M5s: il sindaco indagato per "corruzione elettorale"

11 gennaio 2025 a

Non bastava Alessandra Todde. Il fu campo largo si trova di nuovo alle prese con una brutta gatta da pelare. A Udine, il sindaco della giunta di centrosinistra, Alberto Felice De Toni e l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Ivano Marchiol, sono sotto accusa per corruzione elettorale. La Procura sta indagando su un patto siglato tra i due dopo il primo turno delle amministrative. De Toni correva per il ballottaggio contro l'uscente Pietro Fontanini, candidato del centrodestra e in vantaggio alla prima tornata elettorale con il 46,5 per cento contro il 39,7.

Come ricorda il Tempo, Marchiol - candidato grillino a sindaco di Udine - si sarebbe impegnato a portare il suo pacchetto di preferenze per far eleggere il candidato "giallorosso" in cambio di due assessorati. Tanto che De Toni, dalle urne del 16 e 17 aprile 2023, ne uscì vincitore. L'esponente dei Cinque Stelle venne poi nominato dal neo sindaco assessore ai Lavori pubblici e Chiara Dazzan, consigliera eletta con la lista del grillino, come titolare dello Sport. Era già tutto scritto, nero su bianco. "Al fine della realizzazione dei punti fin qui elencati e per un lavoro efficace sul tema della riorganizzazione dello spazio urbano riteniamo opportuno che le deleghe specifiche inerenti i lavori pubblici, la mobilità, la partecipazione debbano essere oggetto di referati guidati dalla coalizione di riferimento che ha portato alla candidatura di Marchiol Sindaco", si legge nell'accordo.

L'opposizione ha parlato di una sorta di "voto di scambio". E, quando lo scorso giugno ne venne a conoscenza, presentò un esposto alla Procura di Udine, rilevando presunte irregolarità e violazioni delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali. "Posso dichiararmi estremamente tranquillo. L'accordo con Marchiol, di natura evidentemente politica, è stato pubblico e alla luce del sole e quindi ritengo non abbia alcuna rilevanza penale", ha detto il primo cittadino.