Giorgia Meloni, il sondaggio: il premier domina in termini di fiducia

Un dominio, quello di Giorgia Meloni. Si parla di sondaggi. In questo caso non relativi alle intenzioni di voto, dove Fratelli d'Italia da tempo è primo partito e lo è per distacco, bensì di sondaggi relativi alla fiducia. E, come detto, quello del premier è un dominio.

Secondo la rilevazione Dire-Tecnè, infatti, Giorgia Meloni è il leader politico più gradito dagli italiani: la fiducia nel presidente del Consiglio è al 46,1%, cifra clamorosa, nonostante una flessione dello 0,3 per cento (il sondaggio è stato realizzato tra il 23 e il 24 gennaio).

Dietro a Meloni, in seconda piazza, ecco Antonio Tajani, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, col 38,9% e in calo di 0,1 punti percentuali.

"Dazi all'Italia? Vedremo, Meloni mi piace molto...": Donald Trump apre scenari clamorosi

Quindi Elly Schlein, la leader del Pd che è data al 31,5% (+0,2), e Giuseppe Conte al 29,5% (+0,1). Seguono Matteo Salvini al 26,8% (-0,1); Emma Bonino al 20,1% che perde lo 0,1 mentre Carlo Calenda al 19,2% guadagna lo 0,1. Angelo Bonelli è al 16,1% (+0,1), Nicola Fratoianni stabile al 16,3% (+0,1%). Matteo Renzi sale al 13,9%: +0,1 rispetto alla settimana scorsa.