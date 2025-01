Daniele Capezzone: "Assalto finale alle toghe? L'incredibile titolo contro Meloni": ecco chi fa il gioco sporco a sinistra

29 gennaio 2025 a

a

a

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. Questa mattina al centro del dibattito e della cronaca c'è l'indagine a carico di Giorgia Meloni, Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e Alfredo Mantovano per la liberazione di Almasri. Un'indagine che ha l'odore acre della giustizia a orologeria e che di fatto innalza il livello di scontro tra le toghe e l'esecutivo. Di mezzo c'è anche la riforma della Giustizia fortmente voluta da Carlo Nordio sulla perazione delle carriere e la rivolta dei magistrati. Due fatti, quello della riforma e quello di Meloni indagata che potrebbero non viaggiare su due binari separati. Ma Capezzone nella sua rassegna si sofferma in modo particolare sulla prima pagine del Domani che titola: "Meloni indagata per il caso Almasri. L'assalto finale alla magistratura". "Il lettore potrebbe dire ma aspetta un attimo, ma Meloni è indagata ed è lei che dà l'assalto alle toghe, eh follia, ma il Domani ce la presenta così la faccenda", tuona il direttore editoriale di Libero. Qui di seguito la rassegna completa di Daniele Capezzone