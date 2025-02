Pd, rissa all'assemblea in Sicilia: "Elly Schlein scioccata dalla violenza fisica"

10 febbraio 2025 a

Rissa sfiorata all'assemblea del Pd. È accaduto in Sicilia, dove i dem si sono riuniti per decidere il regolamento per il congresso regionale: da una parte chi spingeva per far votare solo gli iscritti, dall'altra chi reclamava le Primarie. Ad avere la meglio i primi, con un risultato che ha scatenato le reazioni dei più dissidenti.

L'inviato da Roma, il responsabile dell’organizzazione, Igor Taruffi, è stato bersaglio di urla e contestazioni. Non solo, visto che molti si sono avvicinati al tavolo della presidenza inveendo e rischiando scontri fisici, tra grida "all’imbroglio" e allo "scandalo". Così, a giorni di distanza, i dem hanno rotto il silenzio. A parlare e denunciare l'accaduto, è Sergio Lima, componente della Direzione nazionale dem nonché fedelissimo di Elly Schlein: la leader del Pd è rimasta "particolarmente scioccata dalla violenza fisica del dibattito".

D'altronde, aggiunge raggiunto da Livesicilia.it, "la violenza verbale è una di quelle cose che si mettono nel conto e che si affrontano in situazioni come queste, ciò che non è accettabile sono le scene di assalto fisico al tavolo della presidenza. Una violenza fisica rispetto alla quale la segretaria è rimasta particolarmente scioccata". E alla domanda su quando nel Pd scoppierà la pace, Lima ammette: "Quando si comincerà a discutere di politica. Fino ad ora abbiamo discusso, legittimamente, delle regole, ma mi piacerebbe parlare di temi come, ad esempio, il sostegno ai referendum sul lavoro promossi dalla Cgil. Io li condivido e sarò in campo per la campagna referendaria, mi sembra che altri siano più freddi. Lo dicano, è legittimo. Ci si confronti. Io vorrei votare il segretario (o la segretaria) regionale anche sulla base di come vorrà spendere il partito su queste questioni".