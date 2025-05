Tsitsipas colpisce Fils, rissa sotto rete: caos a Roma

All’origine della contrarietà di Stefanos, forse, una mancata risposta e un’occhiataccia da parte di Fils alle sue scuse dopo averlo raggiunto con la pallina: "Sì, mi ha chiesto il perché io lo avessi guardato dopo quel punto ma, anche in questo caso, è una cosa normale, visto che lui mi aveva colpito — ha aggiunto — In realtà, non ho visto il suo cenno diretto con la racchetta per scusarsi, ma non c’è bisogno che io risponda alle sue scuse e gli dica che va tutto bene, per me è scontato".

E ancora: "Gli ho semplicemente spiegato che stavo cercando un modo per rimanere concentrato e incoraggiarmi — ha concluso il francese — mi aveva appena rifilato un 6-2 nel primo set e dovevo trovare una soluzione per motivarmi. Gli ho ribadito che non c’era nessun problema per me, che tutto ciò fa parte del gioco e, alla fine, ci siamo chiariti".