Pd, pur di manifestare contro Israele usa anche i morti di Marzabotto

Una grande manifestazione per Gaza. E voi direte: sai che novità... Già, ma questa volta non si tratta di una manifestazione come tutte le altre. Perché a lanciare l’evento è il Comune di Marzabotto, guidato dal sindaco Valentina Cuppi (presidente del Partito democratico tra il 2020 e il 2023), e il Comitato regionale per le onoranze ai Caduti di Marzabotto. Breve riassunto storico: con Eccidio di Marzabotto ci si riferisce alla strage compiuta dai nazisti nel 1944, in cui morirono 1.830 persone. Uno degli episodi più terribili della Seconda guerra mondiale. Per il comune e per la comunità del paese, naturalmente, coltivare la memoria di quello che è successo è una priorità assoluta. Ma qui parliamo di un’altra cosa...

«Il Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto», si legge nel comunicato, «come aveva annunciato la sindaca Valentina Cuppi il 25 aprile, lancia l’appello per convocare una manifestazione nazionale che chieda al governo italiano e alla comunità internazionale di agire con tutti gli strumenti politici, diplomatici ed economici per porre fine alla violenza, far tacere le armi e fermare la deportazione nella Striscia di Gaza, dove il massacro di civili sta assumendo la portata di un genocidio, liberare ostaggi e prigionieri, garantire assistenza alla popolazione civile e riconoscere lo Stato di Palestina accanto allo Stato di Israele». E ancora: «La ferocia implacabile e la volontà di espellere la popolazione palestinese dalla Striscia si è estesa nelle città, nei campi profughi e nei villaggi della Cisgiordania, con continue azioni dell’esercito e dei coloni, assumendo, a tutti gli effetti, le caratteristiche della pulizia etnica».