Italia-Albania, Giorgia Meloni spegne la sinistra: "Paesi sicuri questione cruciale non solo per noi"

26 febbraio 2025 a

a

a

"La questione dei Paesi sicuri è cruciale non solamente per l’Italia, non solamente per il protocollo Italia-Albania" ma anche per riuscire a portare avanti una politica dei rimpatri che sia più efficace e poiché noi stiamo lavorando per garantire una politica europea dei rimpatri che sia più efficace, il nodo da sciogliere diventa chiaramente fondamentale".

Giorgia Meloni manda un messaggio chiarissimo alla sinistra e alle opposzioni parlando in conferenza stampa dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il primo ministro svedese, Ulf Kristersson. Al centro dell'intervento della premier anche della difesa comune europea in chiave anti-russa nel quadro del dialogo tra Usa e Mosca per una pace in Ucraina: "La scelta della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di escludere le spese per la difesa dal Patto di stabilità è il primo passo a cui penso debbano seguire altre soluzioni. Oggi il concetto di minaccia e di sicurezza è molto più esteso rispetto al passato. Dobbiamo spendere di più ma anche implementare gli investimenti".

Infine ha aggiunto: "Sicurezza significa certamente difesa, e questo vuol dire che l’Europa deve avere il coraggio di lavorare in maniera concreta per consolidare quel pilastro europeo dell’Alleanza Atlantica del quale si parla da molto tempo, e che deve affiancarsi al pilastro nord-americano in un’ottica di complementarietà strategica, perché la Nato rimane, ancora di più con l’ingresso della Svezia e della Finlandia, la pietra angolare della nostra sicurezza, ma deve anche avere oggi un approccio che sia il più possibile un approccio a 360 gradi. Significa a 360 gradi dal punto di vista geografico, e per noi è molto importante l’attenzione al fianco Sud, oltre che al fianco Est, ma significa un approccio a 360 gradi anche nel considerare il concetto di minaccia oggi. Oggi il concetto di minaccia e di sicurezza è un concetto molto più esteso di quanto lo fosse in passato".