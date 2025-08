Jasmine Paolini, è crisi? Cosa sta succedendo. E Lorenzo Musetti...

Nel tennis, quasi sempre, ogni calo ha una spiegazione, ma non tutti hanno lo stesso peso. E anche in un’estate complicata come questa, è bene distinguere tra chi può permettersi una pausa e chi rischia di deragliare. Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini attraversano entrambi un momento difficile, ma per motivi e prospettive molto diversi, soprattutto con vie d’uscita diametralmente opposte. Per Musetti, il punto di svolta è stato paradossalmente un apice: la semifinale al Roland Garros contro Alcaraz. Quel giorno, sul Philippe Chatrier, aveva vinto il primo set e tenuto botta nel secondo, prima che una lesione muscolare di primo grado all’adduttore della gamba sinistra, lo tagliasse fuori.

A Wimbledon, dove un anno fa era arrivato in semifinale, è uscito subito per mano di Basilashvili, complice anche un virus intestinale. In Nord America ha mostrato qualcosa: un buon esordio a Toronto, ma anche una sconfitta dolorosa con Michelsen dopo aver salvato sei match point. Il cemento resta ostico, ma la classifica lo tiene a galla (sesto nella Race) e il talento non si discute. Per lui serve tempo, fiducia, normalità. La crisi di risultati è di passaggio; il talento è la stella polare per tornare a vincere. L’obiettivo Finals a Torino è ampiamente alla portata, seppur la superficie non sia quella congeniale. Diverso il discorso per Paolini. Dopo la magia del Foro Italico e una stagione che sembrava lanciarla definitivamente nell’élite, qualcosa si è incrinato. Il Roland Garros ha lasciato una ferita profonda: avanti di un set e con tre match point contro Svitolina, ha finito per perdere nettamente. E da lì non si è più ripresa. L’erba è stata impietosa: uscite premature a Berlino, Bad Homburg e Wimbledon, ma più dei risultati, è il caos nel suo box a colpire. Via Furlan, dentro Marc Lopez, poi subito fuori anche lui.