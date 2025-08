Strage di Bologna, il M5s chiede l'intervento dell'Ue: "Rifletta su ambiguità Meloni"

Dal M5s è arrivata una richiesta sconcertante. In una nota, i grillini eletti al Parlamento europeo hanno chiesto ai vertici dell'Unione di prendere provvedimenti contro Giorgia Meloni e l'Italia. Il motivo? Secondo loro il presidente del Consiglio sarebbe stato troppo ambiguo circa le responsabilità fasciste sulla strage di Bologna. Insomma, siamo alla commedia all'Italiana.

"Ancora una volta la Presidente del Consiglio ha perso l’occasione per pronunciare parole nette e chiare contro la matrice neofascista responsabile della Strage di Bologna del 2 agosto 1980 che provocò 85 morti e 200 feriti. Le Istituzioni europee riflettano sull’ambiguità dimostrata da Giorgia Meloni che tace sulle connessioni fra il partito nel quale ha militato e sanguinosi attentati come quello alla stazione di Bologna che miravano a destabilizzare lo Stato e la democrazia italiana”. Così in una nota la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.