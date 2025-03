Elsa Fornero insulta Salvini e Meloni, ma su La7 per lei finisce malissimo

24 marzo 2025 a

a

a

Ci risiamo. Elsa Fornero non perde occasione per insultare Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Accade a In Altre Parole, nella puntata in onda domenica 23 marzo. Qui, in un tête-à-tête con Massimo Gramellini, arriva a dire che "Meloni sa di essere forte, mentre Salvini non sa più a che santo votarsi perché ha perso il suo elettorato che non ha più. Continua a fare degli errori, uno dietro l’altro". Ma gli attacchi gratuiti non finiscono qui: "Essere il partito dei 'quaquaraqua' è il massimo per loro. Erano il partito del Nord, ora sono il partito dei quaquaraqua".

E sul governo "livello penoso". "Siamo a un livello quasi penoso - insiste l'ex ministro del Lavoro -. Anche per quelli che hanno creduto alla Lega pensando che separarsi dal Sud avrebbe beneficiato tutti". Insomma, per lei "Meloni ha una linea abbastanza chiara e sa muoversi nello scenario internazionale, ma Salvini? Non sembra sapere come muoversi nello scenario internazionale. È tutto sbagliato. Non so come abbiamo fatto finora".

"Cosa ti devi ricordare su quella croce!": la foto di Marco Rubio fa sbroccare Suor Paola | Video

Immediata la reazione degli utenti del web. "La Fornero dalle lacrime ipocrite dopo che ha impedito a decine di migliaia di lavoratori e lavoratrici (gli esodati) di sopravvivere?, ricorda un utente mentre un altro ironizza: "Perché la signora non si candida? Vedrà quanti voti prende più di Salvini", "Anche lei, perché continua a spiegarci cosa si deve fare? Qualcuno l'ha eletta, votata?", "Lei sa di non contare un ca**o? Quindi cosa continua a parlare se non ha nemmeno la carica istituzionale data dal popolo per poter esprimere certe cose?".