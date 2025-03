Rado Fonda, analista politico e direttore dell’Istituto di ricerca Swg, esperto di ricerche di mercato, studi di settore e osservatori della politica e della società, si è concesso per un’intervista a Italia Oggi, in cui ha spiegato i perché del tracollo del centro sinistra negli ultimi anni. Dal 2006 al 2025, infatti, i cattolici praticanti che si riconoscono nel centrosinistra sono scesi da quasi 5,5 milioni a circa 2,2 milioni, con un calo del 60%.

"Il segmento dei cattolici praticanti in Italia si è ristretto molto, dal 33% al 20% dell’elettorato. Quelli di centro-sinistra sono meno radicali e giudicano i partiti in base alle leadership, alla capacità comunicativa, alla forza percepita di dare risposte ai cittadini. Hanno un legame meno forte e saldo con i partiti, votano in base a chi sentono più affine. Tendono, insomma, a ragionare come un elettore che non ha la caratteristica di essere anche un fedele cattolico".

Fonda parla del crollo del Pd: "In questi 20 anni – spiega Fonda – vi è stata una lenta perdita di appeal del Partito Democratico e del centrosinistra in generale. Un segmento che risente maggiormente, dunque, della disillusione verso la politica che ha colpito in modo progressivo e costante gli italiani negli ultimi due decenni e ha portato alla tendenza all’astensionismo. Perdita di appeal solo in parte controbilanciata dalla nascita del Movimento 5 Stelle, che ha un suo consenso cattolico, in particolare al Sud".