Wimbledon, Iga Swiatek sconcertante: "Stasera mi mangio la pasta con le fragole"

Iga Swiatek, nonostante non abbia mai brillato a Wimbledon, si è distinta nel terzo turno del torneo 2025, sconfiggendo Danielle Collins con un netto 6-3, 6-2. La polacca, che non ha mai nascosto la rivalità con l’americana, ha mostrato grande forma, avanzando agli ottavi con un tabellone favorevole, privo di ex campionesse e con poche top ten in gara.

Ora affronterà Clara Tauson, in crescita dopo aver eliminato Rybakina. Se manterrà il livello dimostrato, Swiatek potrebbe cogliere un’occasione unica per progredire nel torneo.Al di là del campo, Swiatek ha suscitato un vivace dibattito rispondendo a una domanda su cosa avrebbe mangiato per festeggiare. La sua confessione, “pasta con le fragole e yogurt”, ha sorpreso molti, inclusa la giornalista Annabel Croft, che ha definito la scelta “strana”.

Iga ha difeso con entusiasmo il suo piatto preferito, una specialità polacca, invitando tutti a provarla. Più tardi, su Instagram, ha confermato di aver cenato proprio con pasta con fragole, condividendo una stories con un sorriso e un invito ai follower a sperimentare la ricetta.Il momento leggero ha acceso i social, dividendo i puristi, soprattutto italiani, e chi difende la curiosa combinazione culinaria. Swiatek, con il suo talento e la sua autenticità, continua a far parlare di sé, dentro e fuori dal campo, con un’opportunità concreta di lasciare il segno a Wimbledon.