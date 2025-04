Agcom, i dati: tele-Meloni non esiste, domina la Schlein

Tele-Meloni? No, Tele-Schlein: i dati di febbraio dell’Agcom, pubblicati dal Fatto Quotidiano, sono lì a dimostrarlo. Insomma, tutte le polemiche del Pd sull’occupazione da parte del centrodestra delle reti tv, pubbliche e private, non hanno senso di esistere. I dem e la loro segretaria sono spesso presenti nei tg e nei principali talk di diverse reti.

Stando ai numeri forniti dall’Authority delle Comunicazioni, come riportato dal Secolo d'Italia, nel Tg1 FdI è il primo partito come tempo di parola con il 16%, seguito da Pd (14%), M5s (11%), governo e ministri (11%). Giorgia Meloni in qualità di premier ha il 6%. Il Tg2 vede in testa FdI e Pd col 16%, poi il governo col 13%, M5s (11%), Lega (10%) e Meloni (6%). Al Tg3 il primo posto è del Pd col 14%, seguito da FdI e M5S col 13%, governo (12%), Lega (10%), Avs (7%) e Meloni (5%). Su Rainews24 ecco la sorpresa: in testa ci sono i rappresentanti del governo (20%), ma subito dopo c’è il Pd con l'11%, che batte FdI e Meloni col 9%. A seguire Lega e Noi Moderati (6%) e M5s (5%).