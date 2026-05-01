Sinner, prima del match con Fils gira una voce clamorosa: "Se perde..."

Il trionfo di Jannik Sinner potrebbe comportargli una rinuncia pesante. Il numero uno al mondo sta avanzando sempre di più a Madrid, il torneo dove Carlos Alcaraz dovrebbe essere di casa. Ma lo spagnolo è ancora alle prese con un brutto infortunio che rischia di condizionare buona parte della sua stagione. E così l'altoatesino ha la strada spianata fino alla finale, e perché no, anche alla conquista del trofeo. Ma il vero obiettivo dell'azzurro resta Parigi, ovvero il Roland Garros. L'ultimo grande Slam che manca alla sua già prestigiosa bacheca e che l'anno scorso gli è sfuggito dopo una vera e propria battaglia con il suo rivale di sempre.

Si fa sempre più concreta l'ipotesi di un forfait di Jannik Sinner agli Internazionali di Roma. Il torneo della capitale precede infatti quello in terra francese. E se il numero uno al mondo dovesse battere Fils a Madrid in semifinale, potrebbe dover rinunciare a Roma per preservare un po' di energie in vista del grande Slam sulla terra rossa. Considerando il suo status di testa di serie numero uno, Jannik dovrebbe scendere in campo la prima volta a Roma o venerdì 8 o sabato 9 maggio per il secondo turno. Certo è che infilare un filotto strepitoso tra Madrid, Roma e Parigi sarebbe imperdibile, ma in ogni caso l'altoatesino dovrà fare i conti con il fisico e la stanchezza.