Flotilla sequestrata, la durissima presa di posizione del governo Meloni

"Il governo italiano condanna il sequestro delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla e chiede al Governo d'Israele l'immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati". E' netta la presa di posizione di Palazzo Chigi, con la premier Giorgia Meloni che ha presieduto questa mattina una riunione cui hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, il ministro della Difesa, Guido Crosetto e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.
Poche ore prima c'è stato il blitz della Marina militare israeliana al largo di Creta, in Grecia, con decine di navi della Flotilla dirette a Gaza fermate e sequestrate e centinaia di attivisti proPal fermati in alto mare, in acque internazionali. Le opposizioni hanno subito chiesto all'esecutivo di intervenire, parlando di "pirateria internazionale" a proposito dell'iniziativa israeliana. E Meloni ha raccolto la sfida, spiazzando probabilmente chi tra le opposizioni contava di speculare politicamente sull'accaduto. Il governo, si legge nella nota di palazzo Chigi, chiede "il pieno rispetto del diritto internazionale e garanzie sull'incolumità fisica delle persone a bordo". E "ribadisce il suo impegno per continuare a fornire aiuti umanitari a Gaza nel quadro della nostra cooperazione e nel rispetto del diritto internazionale".
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Subito dopo che si era diffusa la notizia dell'operazione israeliana in acque internazionali, senatori, esponenti del Partito democratico, di Italia viva, del Movimento 5 stelle e di Alleanza Verdi e Snistra hanno preso la parola nell'Aula del Senato per chiedere che i ministri competenti in materia rispondano in Parlamento.
"Prendo la parola per chiedere un’informativa urgente ai ministri degli Esteri e della Difesa e alla stessa Premier per i fatti gravissimi che sono occorsi questa notte, con l’ennesima grave violazione del diritto internazionale da parte di Israele, che a 1.000 chilometri dalle sue coste ha compiuto un atto di pirateria che va condannato senza se e senza ma. Come al solito il governo italiano è in ritardo, non basta chiedere chiarimenti per quella che è a tutti gli effetti la più grave violazione del diritto internazionale nel Mediterraneo centrale", aveva detto in aula il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo del Pd in Commissione Esteri e componente della segreteria nazionale, prima della riunione del governo.
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"A pochi chilometri da Creta, a pochi chilometri dal Peloponneso – ha proseguito Alfieri - in acque internazionali secondo consuetudine di competenza greca, Israele ha sequestrato 20 imbarcazioni e preso in custodia 175 attivisti. Penso che al di là che si chiami Flotilla, quando ci sono violazioni così gravi del diritto internazionale, quando vengono messe in discussione le norme più elementari del diritto internazionale, tutto il Parlamento e tutte le forze politiche debbano rispondere con una voce sola, condannando un atto pirateria. Penso che a livello europeo si sia aperta una fase nuova, lo stesso nuovo leader ungherese Peter Magyar ha detto che se Netanyahu dovesse mettere piede in Ungheria verrebbe arrestato secondo la richiesta della Corte penale internazionale. Penso che i governi europei stiano cambiando atteggiamento e che possa farlo anche il governo italiano, decidendo di adottare sanzioni individuali contro i ministri estremisti israeliani che continuano a coprire crimini in Cisgiordania dei violenti coloni. Oltre a una protesta formale, all’Esecutivo chiediamo dunque di venire subito in Parlamento a chiarire come stanno gli attivisti sia europei che italiani adoperandosi per la loro liberazione e quali siano le azioni che intende mettere in campo necessarie a ripristinare almeno le condizioni minime del diritto internazionale".