Marina e Pier Silvio Berlusconi incontrano Tajani: Forza Italia, cosa filtra dal vertice

Tajani, Marina e Pier Silvio, riferiscono ambienti vicini alla famiglia Berlusconi, hanno ribadito il loro legame profondo con Forza Italia e il loro impegno che resterà costante per il futuro del partito, senza che questo significhi un loro potenziale coinvolgimento diretto nella politica attiva. Una questione, quest'ultima, rilanciata dalle sibilline parole dello stesso Pier Silvio che alla presentazione dei prossimi palinsesti Mediaset, pochi giorni fa, oltre a lodare il governo di Giorgia Meloni non aveva escluso una possibile, futura discesa in campo. Stoppando, peraltro, anche le velleità di Tajani sulla questione Ius Scholae, definita dall'ad Mediaset "non una priorità in questo momento storico".