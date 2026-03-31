Libero logo
Ilaria Salis
Iran
Azzurri

FI Campania, Martusciello: 41 nuovi amministratori in provincia di Salerno, partito attrattivo per area moderata

martedì 31 marzo 2026
FI Campania, Martusciello: 41 nuovi amministratori in provincia di Salerno, partito attrattivo per area moderata

1' di lettura

"Quarantuno nuovi consiglieri comunali per Forza Italia in provincia di Salerno. Tra loro quattro vicesindaci, San Rufo, Torraca, Roccagloriosa e Antoni, il presidente del consiglio comunale di Castel San Lorenzo, gli assessori di Stio, Vibonati, Celle di Bulgheria e Camerota”. Lo dichiara Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. “Quarantuno amministratori che hanno sottoscritto l’adesione a Forza Italia rafforzando in modo straordinario il nostro partito. Forza Italia si conferma in attrattore straordinario per tutti coloro che si ritrovano in una politica moderata e di centro”. “Il lavoro straordinario che il vicesegretario provinciale con delega agli enti locali, l’onorevole Attilio Pierro, sta facendo dà frutti straordinari”, conclude il numero uno degli azzurri campani.

tag
fulvio martusciello
forza italia
campania

Brindisi a vuoto Sondaggi, primi numeri post-voto: nessuna conseguenza per il governo

Forza Italia Berlusconi e Craxi: il filo si riannoda

Il futuro di Forza Italia (e del centrodestra) Marina Berlusconi e Tajani, "faccia a faccia già fissato": così può cambiare tutto

ti potrebbero interessare

Sigonella, Elly Schlein all'assalto: "Conferma le nostre preoccupazioni, Meloni in parlamento"

Sigonella, Elly Schlein all'assalto: "Conferma le nostre preoccupazioni, Meloni in parlamento"

Redazione
Sigonella, Guido Crosetto zittisce la sinistra: "Nessun raffreddamento o tensione, non è cambiato nulla"

Sigonella, Guido Crosetto zittisce la sinistra: "Nessun raffreddamento o tensione, non è cambiato nulla"

Sigonella, Guido Crosetto sistema Stefano Feltri: "Ma ci è o ci fa?"

Sigonella, Guido Crosetto sistema Stefano Feltri: "Ma ci è o ci fa?"

Sigonella, la sciacallata lampo di Bonelli contro Meloni: "Non nascondiamoci dietro l'ipocrisia"

Sigonella, la sciacallata lampo di Bonelli contro Meloni: "Non nascondiamoci dietro l'ipocrisia"