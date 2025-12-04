Libero logo
FdI travolge Conte: "Ecco a chi danno il pacco"

di
giovedì 4 dicembre 2025
FdI travolge Conte: "Ecco a chi danno il pacco"

"Per questo Natale, gli italiani hanno scelto a chi regalare la loro fiducia… e a chi rifilare il pacco": l'account social di Fratelli d'Italia lo ha scritto in un post su X riferendosi a uno degli ultimi sondaggi politici. Si tratta della rilevazione che vede il partito di Giorgia Meloni salire al 30% e quello di Giuseppe Conte, il Movimento 5 Stelle, crollare in maniera verticale. 

Stando a quanto rilevato dall'ultimo sondaggio effettuato da Ixé, infatti, il M5s è il partito che perde più voti di tutti. In leggero calo anche il Partito democratico di Elly Schlein. Mentre Forza Italia resta davanti alla Lega, che perde qualche decimo. In risalita Alleanza Verdi e Sinistra, che passa al 7,1%. Dunque, il partito guidato da Giorgia Meloni è al 30,3%. Un risultato che ormai mantiene da diversi mesi. Sempre nel centrodestra, gli azzurri arretrano di due decimi e si piazzano così al 9,2%. Scende anche il Carroccio di Matteo Salvini, che cala al 7,8%. Per quanto riguarda il centrosinistra, invece, il Pd è al 21,8%. E rispetto a settembre cala di due decimi. Poi c'è il partito di Giuseppe Conte, quello che registra la prestazione peggiore. Il M5s cala addirittura dell'1,1% e si attesta così al 13%. Alleanza Verdi e Sinistra, invece, registra un balzo in avanti portandosi così al 7,1%.

giorgia meloni
fdi
sondaggio
giuseppe conte
Redazione