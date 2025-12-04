Israele, Formentini: "Tra pace e sviluppi e il futuro dell'economia "

<Si è conclusa da poco la missione in Israele del Gruppo di collaborazione Italia-Israele. <Un gruppo nato dall’accordo firmato tra la Camera dei Deputati e la Knesset sia a livello parlamentare sia amministrativo>, spiega Paolo Formentini, che come presidente del gruppo ha guidato gli altri parlamentari nel viaggio. La delegazione ha completato una agenda di incontri che ha permesso un confronto approfondito e ad ampio raggio con interlocutori parlamentari israeliani di maggioranza e opposizione, con esponenti governativi, nonché con rappresentanti della società civile, think tanks. <Abbiamo parlato delle prospettive della pace, del piano di Trump al quale abbiamo assicurato tutto il nostro sostegno. Nel corso della visita alla Knesset abbiamo trovato un Parlamento molto vivo, e anche molto diviso sulla figura di Netanyahu, una cosa che testimonia come quella israeliana sia una vera democrazia>.



Al termine della missione il bilancio dell’onorevole Formentini è più che positivo: <I due temi centrali sono stati la pace in Israele e nella Striscia di Gaza; e anche legandoci alla recente missione in Bahrein del premier Giorgia Meloni, ho posto a tutti gli interlocutori il tema di Imec, il corridoio dall’India al Golfo, fino alla Giordania e Israele, per arrivare – e questo è parte del nostro lavoro – al porto di Trieste e da li’ proseguire verso Nord e verso Est. Si tratta di un corridoio commerciale, digitale, infrastrutturale. Ho insistito in maniera particolare su questo tema perché rappresenta da un lato un forte interesse nazionale per Israele e dall’altro un forte interesse nazionale per l’Italia, con Trieste che, di fatto, diventerebbe l’hub per l’intera Europa>. In questo senso Formentini è capofila nello stimolare la Farnesina all’adesione italiana all’iniziativa dei Tre Mari.



Scendendo nel dattagli della missione i deputati italiani – oltre al leghista Formentini c’erano anche Andrea Orsini (Fi) e Piero Fassino (Pd) - hanno visitato la Sinagoga italiana dove si sono intrattenuti con rappresentanti della comunità italiana residente. Nello specifico, la delegazione ha incontrato il Presidente della Knesset Amir O'Hana, l'omologo presidente israeliano del Gruppo di amicizia Nissim Vaturi (Likud), il Presidente della Commissione esteri e difesa della Knesset Boaz Bismuth (Likud). Nella sede della Knesset ha, inoltre, potuto svolgere colloqui anche con il leader dell'opposizione Yair Golan (I Democratici), con il deputato Ram Ben-Barak (Yesh Adid), con il parlamentare druso del partito New Hope Akram Hasson, nonche' con la coordinatrice dell'opposizione parlamentare Mairav Ben Ari (Yesh Adid), che è anche capo della Delegazione di Israele presso il Consiglio d'Europa. A livello governativo la delegazione ha incontrato il Ministro degli esteri Gideon Sa'ar (Likud/New Hope). Di particolare rilievo è stato il colloquio con Fra Francesco Ielpo, Custode di Terrasanta, con cui è stato approfondita la condizione della minoranza cristiana. A conclusione della missione la delegazione si è anche recata in visita presso i kibbutz Yad Mordechai e Kfar Aza ed il sito del Supernova festival, teatro dei massacri commessi da Hamas il 7 ottobre 2023.