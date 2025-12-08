Il sondaggione di Mentana: Meloni sempre in testa, dove sono Pd e M5s

Questa settimana, il panorama politico italiano si presenta con oscillazioni contenute nelle intenzioni di voto, come rilevato dal sondaggio Swg per Tg La7 dell'8 dicembre. Fratelli d'Italia, il partito di maggioranza relativa guidato da Giorgia Meloni, registra un lieve calo dello 0,1%, confermando tuttavia la sua posizione di forza trainante del centrodestra. Parallelamente, il Partito Democratico e l'alleanza Verdi e Sinistra perdono lo 0,2%, in un contesto di difficoltà per il centrosinistra che fatica a capitalizzare sui temi sociali e ambientali. Al contrario, il Movimento 5 Stelle guadagna terreno con un +0,3%, grazie forse a un rinnovato appeal sui dossier economici e anti-corruzione, mentre la Lega di Matteo Salvini risale dello 0,2%, beneficiando di un focus su immigrazione e sicurezza. Forza Italia rimane stabile, mantenendo il suo ruolo di collante moderato nella coalizione di governo.

Tra i partiti minori, Azione e +Europa cedono lo 0,1%, riflettendo le sfide di visibilità per il Terzo Polo in un sistema polarizzato. Stabili Italia Viva e Noi Moderati, mentre le "Altre Liste" crescono dello 0,2%, catturando consensi frammentati. I dati Swg per il centrodestra sono in linea anche con il sondaggio Ixè pubblicato il 3 dicembre. Secondo Ixè, Fratelli d'Italia si attesta al 30,2%, in lieve crescita rispetto alle rilevazioni precedenti, confermando il suo dominio con un consenso solido tra gli elettori del Sud e delle fasce medio-basse. Il PD è al 21,8%, in calo, mentre Alleanza Verdi e Sinistra tocca il 7,1%, un dato che evidenzia la frammentazione ecologista. Il Movimento 5 Stelle è al 13%, stabile ma con potenziale di espansione tra i giovani, e la Lega all'8%, in flessione che preoccupa Salvini. Forza Italia è al 9,1%, stabile come da Swg. Azione al 3%, Italia Viva al 2,6%, e "altri" al 2,5%.