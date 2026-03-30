Sondaggio Mentana, dopo 7 giorni di fuoco... Ecco chi sale e chi scende

Stabile e saldamente primo partito Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Lo rivela l'ultimo sondaggio condotto da Swg per il TgLa7 e illustrato dal direttore Enrico Mentana nell'edizione delle 20. Dopo sette giorni di fuoco a seguito dell'esito del referendum sulla giustizia, con la vittoria del No sul Sì alla riforma Nordio, non ci sono stati particolari scossoni per il partito della premier, che resta sempre in cima alla classifica dei partiti, con un notevole distacco con la seconda forza politica, il Pd di Elly Schlein.

Stando alla rilevazione Swg, i dem in una settimana hanno acquistato uno 0,5% dei consensi salendo così al 22%. Mentre l'aumento è stato più contenuto per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che ha guadagnato lo 0,1 portandosi al 12,3%. A seguire ecco Forza Italia di Antonio Tajani che pure sale dello 0,1 e arriva quindi al 7,9; e la Lega di Matteo Salvini che perde lo 0,2 e cala al 6,6. Stessa percentuale di consensi di Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che non subisce alcuna variazione nel corso dell'ultima settimana.