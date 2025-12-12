Crosetto, "questi schifosi": la denuncia da Atreju

"Ho firmato la denuncia contro tutte le persone che hanno denunciato me e Giorgia Meloni per genocidio. Siccome il termine genocidio è un termine pesante e io non ho mai ucciso, non ho mai toccato nessuno in tutta la mia vita, queste persone che affiancano il mio nome e quello di Giorgia Meloni al termine genocidio, voglio che paghino tutta la vita. Non si permettano di usare un termine così serio e così duro verso le persone che si limitano a servire una nazione e che hanno fatto per il popolo palestinese quanto tutti loro assieme non hanno mai fatto in tutta la loro vita": il ministro della Difesa Guido Crosetto lo ha detto dal palco di Atreju, intervistato da Marco Travaglio. Poi ha aggiunto: "Questi schifosi che si sono permessi di usare quel termine per noi hanno solo fatto propaganda, solo ideologia e mai fatto un euro di beneficenza, mai niente di fattivo".

Parlando invece del documento della Casa Bianca particolarmente critico nei confronti dell'Europa, il titolare della Difesa ha spiegato: "Gli Stati Uniti fanno gli Stati Uniti e Trump fa quello che ha sempre detto di fare". Gli Usa, sostanzialmente, hanno detto all'Europa che è il momento di prendersi le proprie responsabilità. "È cambiato il mondo, trent'anni fa contavano solo gli Stati Uniti, adesso ci sono gli Stati Uniti e c'è la Cina", ha aggiunto Crosetto, sottolineando che questa competizione sulle principali risorse naturali è destinata a crescere.