Forza Italia, boom di iscrizioni: più 220mila nuovi tesserati nel 2025

Antonio Tajani può festeggiare. È boom di iscritti a Forza Italia: nell'ultimo anno sono all'incirca 220 mila i tesserati rispetto ai 6000 del 2022, anno della scomparsa del fondatore e presidente Silvio Berlusconi. È quanto si apprende da fonti del partito, nel giorno in cui si è chiusa la campagna per il tesseramento a Forza Italia. La crescita maggiore si è registrata nelle regioni più popolose ossia Lombardia, Sicilia e Lazio. Lo scorso anno i tesserati erano stati circa 150 mila e 111 mila nel 2023.
Intanto il segretario nazionale di Forza Italia Giovani, Simone Leoni, ha nominato la consigliera comunale di Ancona Giulia Fedele nuovo segretario regionale di Forza Italia Giovani nelle Marche.
“A Giulia – ha dichiarato Leoni – rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà guidare il movimento giovanile marchigiano con competenza, entusiasmo e spirito di squadra, rafforzando la presenza di Forza Italia Giovani sul territorio. Ringrazio Valerio Pignotti, segretario uscente, per il grande impegno, la dedizione e il lavoro svolto nel corso degli ultimi anni. Un ringraziamento particolare va anche a Francesco Battistoni, segretario regionale di Forza Italia Marche e responsabile Organizzazione del partito, per il costante supporto e l'attenzione dimostrata nei confronti del movimento giovanile”.