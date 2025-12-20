Ilaria Salis frigna ancora: arrestato in Francia l'amico antifa

Non tutti hanno la fortuna di nascere in una Paese in cui vive un duo come Bonelli e Fratoianni, sempre pronto a candidarti al Parlamento europeo per farti scampare un processo. Lo sa bene Rexhino Abazaj, per gli amici - anzi per i compagni - Gino, che da ormai quasi due anni tenta in ogni modo di sottrarsi alla giustizia ungherese. L’antifascista italo-albanese, secondo i giudici magiari, avrebbe infatti partecipato al pestaggio di due militanti di estrema destra durante il Giorno dell’Onore 2023. La stessa aggressione imputata a Ilaria Salis e per cui l’europarlamentare italiana rimase in carcere per quindici mesi. Non è un caso che proprio l’esponente di Alleanza Verdi Sinistra sia la più strenua sostenitrice di Abazaj: ogni qualvolta l’antagonista è stato arrestato in virtù del mandato di cattura internazionale che pende sulla sua testa, lei si è spesa in prima persona per perorare la sua causa. E ieri non ha fatto eccezione.

Abazaj è stato arrestato per la seconda volta in Francia dall’antiterrorismo. Già nel novembre 2024 la Sdat, (sous-direction antiterroriste) lo aveva fermato. Pochi mesi prima era infatti fuggito dalla Finlandia, dove risiedeva, per sottrarsi all’estradizione verso l’Ungheria ordinata da Helsinki. A Parigi non ci era voluto molto prima che finisse in manette: per quattro mesi è stato recluso nel carcere di Fresnes, in una banlieue parigina, per poi essere scarcerato lo scorso marzo. Il mese successivo - dopo una grande mobilitazione del mondo antifa- era arrivata la decisione definitiva della Corte d’appello di Parigi di rifiutare l’estradizione. Fra le motivazioni i «rischi di violazioni dei diritti» stabiliti dalla Cedu (Corte europea dei diritti dell’uomo) che in Ungheria, secondo i giudici francesi, non sarebbero garantiti.

Ma ora potrebbe esserci una nuova svolta nel caso del militante antifascista, ricercato dalla giustizia ungherese per l’aggressione che avrebbe compiuto insieme al gruppo della Salis.