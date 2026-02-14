Sondaggio Dire Tecnè, Meloni davanti a tutti, Elly subisce un sorpasso clamoroso

Il Monitor Italia realizzato da Tecnè per l’Agenzia Dire conferma un quadro politico italiano sostanzialmente stabile, con Giorgia Meloni al vertice della classifica del gradimento tra i leader al 46,8 per cento e Fratelli d’Italia primo partito al 30,8 per cento.Tra i leader, Meloni guida con il 46,8 per cento (invariato sulla settimana, –0,1 sul mese). Al secondo posto Antonio Tajani (Forza Italia) al 39,5 per cento (stabile sulla settimana, –0,2 sul mese). Terzo Giuseppe Conte al 31,3 per cento che sorpassa
Elly Schlein, quarta al 29,1 per cento (+0,2 sia sulla settimana che sul mese). Seguono: Matteo Salvini al 26,8 per cento (–0,2 sulla settimana, –0,4 sul mese); Carlo Calenda al 21,2 per cento (–0,4 sulla settimana); Angelo Bonelli al 16,1 per cento; Nicola Fratoianni al 15,8 per cento; Riccardo Magi al 13,9 per cento; Matteo Renzi al 13,7 per cento.Per le intenzioni di voto ai partiti, Fratelli d’Italia è al 30,8 per cento (–0,2 sulla settimana, –0,3 sul mese). Partito Democratico al 22,1 per cento (+0,2 sulla settimana, +0,5 sul mese). Movimento 5 Stelle al 12,1 per cento (+0,2 sulla settimana).
Sondaggio Supermedia, FdI nettamente in testa. Chi crolla. E Vannacci...Giovedì di Supermedia quello del 12 febbraio. Con una novità: il debutto di Futuro Nazionale, il partito d...
Forza Italia al 10,3 per cento (stabile sulla settimana).Sotto la doppia cifra: Lega al 7,3 per cento (–0,5 sulla settimana, –1,0 sul mese); Alleanza Verdi e Sinistra al 6,0 per cento; Azione al 3,0 per cento; Italia Viva al 2,0 per cento; Futuro Nazionale di Roberto Vannacci al 2,0 per cento (prima presenza); +Europa all’1,5 per cento. Gli altri partiti raccolgono complessivamente il 2,9 per cento.La rilevazione evidenzia variazioni minime, con leadership consolidate: Fratelli d’Italia sopra il 30 per cento e il centrodestra in vantaggio sul centrosinistra, senza scossoni significativi.