Sondaggio Supermedia, FdI nettamente in testa. Chi crolla. E Vannacci...

Quarto posto per Forza Italia che si piazza al 9,1 per cento con tanto di +0,5. E ancora, per il centrodestra c'è la Lega al 7,4 (-0,7). Ultime posizioni per Verdi e Sinistra italiana al 6,3 per cento (-0,2), ma anche Azione al 3,2 (+0,3) e infine, appunto, Futuro Nazionale 2,9. Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra totalizza il 47,2 (-0,5) mentre il centrosinistra 30,1 (-0,5). I grillini il 12,0 (-0,4), il Terzo Polo il 5,5 (+0,3) e gli altri il 5,3 (+1,1).

Quali saranno gli effetti di FN sulle coalizioni è ancora un mistero. Al momento il generale ha affermato che "ci sono tantissime adesioni che sono arrivate e che stanno continuando ad arrivare dal momento che è stata data notizia della costituzione di questo partito. Tanti amministratori locali, tanti sindaci, tante persone comuni che finalmente vedono una luce e una speranza nel panorama politico italiano. Siamo la novità degli ultimi dieci anni di politica". Lui stesso ha più volte ribadito che la sua "non è una destra moderata".