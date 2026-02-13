Sondaggio Supermedia, FdI nettamente in testa. Chi crolla. E Vannacci...

Giovedì di Supermedia quello del 12 febbraio. Con una novità: il debutto di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. La forza politica del generale, che ha lasciato la Lega, registra infatti il 2,9 per cento. Cifra ben lontana da quella di Fratelli d'Italia che rimane saldamente al primo posto con il 29,7 per cento di preferenze. Rispetto alle settimane precedenti, per AGI/Youtrend FdI segna un -0,2. Segue il Partito democratico al 22,1 (-0,1) e il Movimento 5 Stelle al 12 per cento (-0,4).
Quarto posto per Forza Italia che si piazza al 9,1 per cento con tanto di +0,5. E ancora, per il centrodestra c'è la Lega al 7,4 (-0,7). Ultime posizioni per Verdi e Sinistra italiana al 6,3 per cento (-0,2), ma anche Azione al 3,2 (+0,3) e infine, appunto, Futuro Nazionale 2,9. Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra totalizza il 47,2 (-0,5) mentre il centrosinistra 30,1 (-0,5). I grillini il 12,0 (-0,4), il Terzo Polo il 5,5 (+0,3) e gli altri il 5,3 (+1,1).
Il sondaggio che azzera la sinistra, numeri clamorosi tra Pd e 5s: "Sì all'uso della forza"Una ricerca dell’Osservatorio Monitoring Democracy dell’Università Bocconi, condotta con SWG su un ca...
Quali saranno gli effetti di FN sulle coalizioni è ancora un mistero. Al momento il generale ha affermato che "ci sono tantissime adesioni che sono arrivate e che stanno continuando ad arrivare dal momento che è stata data notizia della costituzione di questo partito. Tanti amministratori locali, tanti sindaci, tante persone comuni che finalmente vedono una luce e una speranza nel panorama politico italiano. Siamo la novità degli ultimi dieci anni di politica". Lui stesso ha più volte ribadito che la sua "non è una destra moderata".