Galeazzo Bignami affonda Pd e M5s: "Temo che questo affascini ancora la sinistra"

martedì 10 marzo 2026
La posizione di Giorgia Meloni sull'attacco all'Iran è quella "di tutti i leader europei. Come si fa a non condividerla? Nessuno sa perché le trattative sul nucleare sono saltate portando al conflitto. Una condanna, invece, non spiega se c'era un'alternativa a questo attacco e rischierebbe di diventare una difesa implicita degli ayatollah, cosa che temo affascini ancora una parte della sinistra".

L'accusa è di Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, in un'intervista alla Stampa. Si sta lavorando sulla via diplomatica, ribadisce il meloniano, "ma deve essere voluta da tutti. Il tavolo di trattative sul nucleare di giugno non aveva dato grandi frutti. E anche il successivo negoziato a Ginevra a quanto pare non è arrivato a nulla di concreto. Credo che se ci troviamo in questa situazione è perché l'Iran non voleva davvero una soluzione diplomatica".

Parlando delle conseguenze della guerra sul caro-energia, Bignami ha detto che la proposta della segretaria del Pd Elly Schlein, di usare l'extra-gettito Iva per abbassare il prezzo del carburante, "è condivisa e verrà accolta. È un meccanismo - sottolinea - che esiste dal 2008, noi l'abbiamo affinato nel 2023 e credo verrà attivato nel prossimo Consiglio dei ministri, anche se rischia di avere una portata limitata in termini di risparmio per i cittadini. Si può fare ed è un bene, ma di fronte a uno scenario di inflazione speculativa, valuteremo anche altri strumenti", conclude Bignami. 

