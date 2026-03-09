Galeazzo Bignami spiana Boccia a Porta a Porta: "Qual è l'articolo? Non rispondi"

Un esempio emblematico è arrivato dal confronto televisivo a Porta a porta tra Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, e Francesco Boccia, presidente dei senatori del Partito Democratico. Nel corso del dibattito, Boccia ha attaccato l’impostazione della riforma sostenendo che “Non ci può essere un potere dello Stato che ha poteri illimitati. Quale? L’esecutivo, mi pare fin troppo evidente”.

Nel dibattito politico sul referendum sulla giustizia, lo scontro tra maggioranza e opposizione si sta giocando sempre più sul piano politico che su quello tecnico. Secondo la lettura della maggioranza, la strategia della sinistra sarebbe quella di trasformare la consultazione in un voto contro il governo guidato da Giorgia Meloni, piuttosto che entrare nel merito dei contenuti della riforma.

Bignami ha replicato con ironia, invitando l’avversario a restare sul tema del referendum: “Parliamo del referendum, non del premierato. Mi sa che stai confondendo…”. Subito dopo ha incalzato con una domanda diretta: “Ma qual è l’articolo che estende i poteri dell’esecutivo?”.

Nel tentativo di argomentare, Boccia ha fatto riferimento al modo in cui “è stato smontato e rimontato il Csm”. Tuttavia, secondo quanto emerso nel confronto televisivo, non avrebbe indicato con precisione la norma citata. Bignami ha quindi insistito più volte: “Tu mi devi dire dove c’è scritto che l’esecutivo amplia i poteri”. Di fronte al mancato riferimento a un articolo specifico, ha rilanciato: “Non rispondi, qual è l’articolo?”.

Il confronto si è chiuso con l’ultima stoccata del deputato di Fratelli d’Italia: “Credo che si debba ragionare sul merito e non per proclami. Infatti ho chiesto al senatore Boccia qual è l’articolo con cui si ampliano i poteri dell’esecutivo e il senatore Boccia non ha saputo indicarmelo”.