Dritto e rovescio, Bignami azzera Orsini: "Hai il coraggio di ripetere questo?"

"Professore, ha il coraggio di ripetere questo?". A Dritto e rovescio, il talk show di rete 4 condotto da Paolo Del Debbio è andato in scena un bel botta e risposta tra Galeazzo Bignami e Alessandro Orsini. Il motivo? Il professore ha azzardato un giudizio su Khamenei e Meloni piuttosto discutibile. "Khamanei è moralmente superiore a Giorgia Meloni. Sotto il profilo morale Khamanei è un uomo migliore di Trump e Netanyahu (…). Sotto il profilo morale le dittature sono superiori alle democrazie occidentali", il suo pensiero su X.
"Guardi che io non ho problemi a ripetere quello che ho scritto sui social, vedo che lei mi segue - ha risposto Orsini a Bignami -. Siccome le democrazie occidentali hanno commesso quello che nella letteratura scientifica è il crimine politico più grande di tutti, che è il genocidio, ne consegue logicamente che se le democrazie occidentali hanno compiuto un genocidio sono persino moralmente inferiori alle dittature, fino a quando le dittature non avranno compiuto un altro genocidio, cioè è un discorso di logica. Nella letteratura scientifica il crimine politico supremo è il genocidio, quindi se le democrazie occidentali hanno compiuto un genocidio ne consegue logicamente che le democrazie occidentali non possono essere moralmente superiori alle dittature".
“A lei non interessa niente del popolo di Gaza - la stoccata di Bignami -, a lei non interessa niente dei palestinesi, perché voi siete accecati dall’odio per Giorgia Meloni. Dovete curarvi, perché se voi avete un odio nei confronti di Giorgia Meloni, non potete trascinare tutti. Noi non possiamo sentir dire che Khamenei è un sant’uomo. Lei ha detto che Khamenei ha una dignità superiore a Trump. Ma come fa a dire queste cose, professore? Con che dignità le viene a dire? Faccio appello al buonsenso. Siamo in una situazione in cui oggettivamente c’è una condizione di pericolo. Non riuscite invece che attaccare Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, il centrodestra, a collaborare”.