Dritto e rovescio, Bignami azzera Orsini: "Hai il coraggio di ripetere questo?"

"Professore, ha il coraggio di ripetere questo?". A Dritto e rovescio, il talk show di rete 4 condotto da Paolo Del Debbio è andato in scena un bel botta e risposta tra Galeazzo Bignami e Alessandro Orsini. Il motivo? Il professore ha azzardato un giudizio su Khamenei e Meloni piuttosto discutibile. "Khamanei è moralmente superiore a Giorgia Meloni. Sotto il profilo morale Khamanei è un uomo migliore di Trump e Netanyahu (…). Sotto il profilo morale le dittature sono superiori alle democrazie occidentali", il suo pensiero su X.

"Guardi che io non ho problemi a ripetere quello che ho scritto sui social, vedo che lei mi segue - ha risposto Orsini a Bignami -. Siccome le democrazie occidentali hanno commesso quello che nella letteratura scientifica è il crimine politico più grande di tutti, che è il genocidio, ne consegue logicamente che se le democrazie occidentali hanno compiuto un genocidio sono persino moralmente inferiori alle dittature, fino a quando le dittature non avranno compiuto un altro genocidio, cioè è un discorso di logica. Nella letteratura scientifica il crimine politico supremo è il genocidio, quindi se le democrazie occidentali hanno compiuto un genocidio ne consegue logicamente che le democrazie occidentali non possono essere moralmente superiori alle dittature".