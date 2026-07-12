Paolo Zampolli vuole spennare Sigfrido Ranucci: "Danni per 5 milioni di euro"

Altre brutte notizie per la Rai, per Report e per il suo conduttore Sigfrido Ranucci. Per loro sono in arrivo due cause: una è milionaria, l’altra - che dovranno affrontare oltreoceano - è peggio. A promuoverle è l’italo-americano Paolo Zampolli, amico di Donald Trump (fu lui a presentargli Melania) e inviato della Casa Bianca per le partnership globali. E questo perché, spiega Zampolli, «quello che è emerso in questi giorni sulla stampa italiana conferma quanto ho sempre sostenuto: gli attacchi nei miei confronti da parte di Report hanno una natura politica. Si è voluto colpire me per colpire il mio presidente, Donald Trump, anche attraverso quelle che considero calunnie rivolte alla first lady Melania Trump». Non solo. Ricorrendo a «fake news ai danni dell’attuale governo Meloni», accusa Zampolli, sono stati messi a rischio «i rapporti tra Italia e Stati Uniti, le potenziali opportunità economiche e finanziarie tra i due Paesi e il rapporto che ho con l’amministrazione americana. Oltre a danneggiare l’immagine del mio Paese natale, l’Italia». La vicenda nasce da tre puntate di Report trasmesse tra aprile e maggio. Al centro dell’inchiesta, i presunti legami tra Zampolli, Melania Trump e il finanziere criminale Jeffrey Epstein, raccontati attraverso la testimonianza dell’ex compagna Amanda Ungaro raccolta in Brasile, un audio del 2017 in cui Zampolli avrebbe rivelato un patto con Melania Trump, la testimonianza di una seconda donna, Victoria Drake, che lo accusa di violenza sessuale.

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«PARTE LESA»

Accuse che Zampolli e il suo avvocato, Maurizio Miculan, hanno respinto punto per punto, avvertendo che chiunque avesse pubblicato o amplificato i contenuti dell’inchiesta sarebbe stato incluso in una class action. Le dichiarazioni della Ungaro, ha spiegato il legale, sono state smentite dal Dipartimento della sicurezza interna statunitense e rientrano in un aspro contenzioso sull’affidamento del figlio minore; quelle della Drake sono invece collegate a un tentativo di estorsione da 650mila dollari, documentato e già denunciato alla procura di Roma, con l’Fbi e l’Interpol che indagano negli Stati Uniti e in Brasile. Paolo Zampolli «è parte lesa», ha avvisato il suo avvocato. Avvertimento che non ha fermato Report e la Rai dal mandare in onda le ultime due puntate. La prima causa è davanti ai tribunali italiani. La prossima udienza è fissata per martedì. «Ho dato chiara indicazione al mio avvocato di chiudere la procedura di mediazione prevista per quel giorno e di diffidare la Rai affinché rimuova tutti i video e i post riguardanti la first lady e la mia famiglia, procedendo immediatamente con la richiesta di risarcimento dei danni», dice Zampolli. Quanto? «Qui in Italia la cifra è già stata decisa: sono 5 milioni di euro. Ho istruito l’avvocato di chiederli separatamente a ognuno: 5 milioni alla Rai, 5 milioni a Ranucci, 5 milioni a ognuna delle persone coinvolte in questa storia».

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