Carla Calenda a L'aria che tira, per dire "no" al governo ponte insulta Giorgia Meloni: "Per lei è una banda di strozzini"

14 dicembre 2020 a

a

a

Per dire "no" a un governo-ponte, ipotesi rilanciata da Matteo Salvini negli ultimi giorni e che ha animato il dibattito politico, Carlo Calenda che fa? Presto detto: insulta Giorgia Meloni. Il leader di Azione dice la sua ospite in collegamento a L'aria che tira di Myrta Merlino su La7, dove afferma quanto segue: "Non si i può fare un governo con la Meloni che considera l'Unione Europea una banda di strozzini". Calenda, insomma, chiude a Fratelli d'Italia (e siamo abbastanza certi che la chiusura sia reciproca). Dunque, mister Azione, riprende: "Bisogna utilizzare il modello che c'è in Europa, con un pezzo della Lega, penso a Giancarlo Giorgetti e a Luca Zaia, che hanno una linea più aperta". Infine, la sua personalissima analisi su Matteo Salvini e sul momento politico che starebbe vivendo: "Salvini è in una condizione di grande difficoltà perché c'è una frattura nella Lega", conclude solenne Carlo Calenda.

"Sempre pessimista, ma avete visto che sondaggio?". Imbarazzo per Carlo Calenda, si esalta per queste cifre

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.