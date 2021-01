Teresa Bellanova contro Monica Cirinnà: "Assisterò al tuo primo comizio con Renata Polverini"

19 gennaio 2021 a

a

a

Un botta e risposta tutto al femminile. Nelle ore del voto al Senato sulla fiducia, Teresa Bellanova punge Monica Cirinnà. Le quasi ex alleate (dopo le dimissioni delle ministre di Italia Viva dal governo ndr) si scontrano su Twitter. Tutta colpa di Renata Polverini. La deputata ha "tradito" Forza Italia annunciando il voto a favore di Giuseppe Conte durante il discorso alla Camera. E sono già in molti a vederla come nuova transfuga verso il Partito democratico.

"Indecente, dalla camicia nera alla mutande rosse per...": Vittorio Feltri demolisce la Polverini

Alla notizia l'ex ministra di Italia Viva ha ricordato alla senatrice dem un vecchio tweet. Quest'ultimo, scritto proprio dalla piddina, attaccava così la Bellanova: "Ma davvero per la Bellanova Renata Polverini sarebbe la benvenuta in Italia Viva? "Rinnovare la politica" sarebbe aprire a destra? Lo scouting arriva a questo? L’abbandono di ogni remora morale? Assisterò volentieri al loro primo comizio insieme”. Ed ecco che arriva la "vendetta": "Monica Cirinnà - cinguetta a sua volta la renziana - , adesso dovrei essere io a scandalizzarmi e a dire che assisterò volentieri al vostro prossimo comizio insieme?".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.