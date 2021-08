Matteo Salvini ridicolizza Enrico Letta: "Cosa metto nello zaino?". Una foto corrosiva: sotto al mento del leghista...

10 agosto 2021 a

a

a

Si chiama Anima e Cacciavite l'ultima fatica letteraria di Enrico Letta, il segretario del Pd, che in libreria, con il suo volume, ha clamorosamente floppato, surclassato - giusto per pescare un volume dal mazzo - da Io sono Giorgia, il libro di Giorgia Meloni, per lunghe settimane ai vertici di quelle classifiche in cui il pamphlet di Letta neppure compariva.

"Sei abituato a parlare così ai tuoi consiglieri pistoleri?". Enrico Letta tocca il fondo contro Salvini: caos al governo

E ora, Matteo Salvini, "sfrutta" proprio quel libro per assestare un colpo da ko tecnico al leader dem, il quale spesso e volentieri indulge all'insulto e alla provocazione contro il leghista. Salvini sceglie il registro di una sferzante ironia per colpire il teorico alleato di governo.

"Sta con violenti e negazionisti". Pd, delirio e insulti contro Salvini: cercano la crisi?

E così eccolo postare un immagine che lo ritrae con due libri in mano, dietro il suo faccione un po' ironico e un po' sorridente. Il primo libro è ovviamente Anima e Cacciavite di Enrico Letta. Il secondo, al contrario, è un volume di Sudoku, costo due euro. La fotografia viaggia su Twitter, e Salvini la condisce con il seguente commento: "Decisione difficile: quale importante pubblicazione mettere nello zaino???", s'interroga il leghista. A corredo l'hashtag #10agosto e una emoticon con faccina perplessa che si interroga. Scontata, ovviamente, la risposta: uno strepitoso sfottò.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.