Colosimo sbugiarda Baldino: "Non sapeva delle minacce? Sono ovunque"

02 febbraio 2023 a

a

a

"Io stessa sono sotto attacco". Chiara Colosimo non nasconde la propria preoccupazione e ad Agorà nella puntata di giovedì 2 febbraio torna sul caso Cospito e sulle minacce ricevute dagli anarchici nei giorni scorsi. "Mi preoccupa - prosegue su Rai 3 - che oggi si discuta di polemica politica e non del tema in sé". "Su Cospito e sul 41 bis - interviene Vittoria Baldino - lo Stato non deve arretrare. Però questo mettiamolo da parte". La deputata del Movimento 5 Stelle contesta a Fratelli d'Italia il fatto di "aver loro messo da parte, inquinato questo dibattito". Il riferimento è alle parole di Giovanni Donzelli e alle accuse nei confronti del Partito democratico.

Video su questo argomento "Non può essere elemento di pressione sul governo": Cospito, Nordio chiude i giochi

"Divulgando - prosegue - informazioni sensibili e riservate per attaccare avversari politici. E a farlo sono stati niente di meno del responsabile per la sicurezza della Repubblica e il sottosegretario alla Giustizia con delega al Dap". E ancora: "Qui è in gioco la sicurezza della Repubblica e degli uomini e delle donne che ci lavorano". Parole a cui l'esponente di Fratelli d'Italia replica per le rime: "Io non so come si faccia a mettere sullo stesso piano questi due temi. Io non ho ricevuto solidarietà da nessuno".

"Non ci pareremo dietro la magistratura". Nordio, clamorosa lezione alla sinistra

"Non ero a conoscenza", si giustifica". "Sì - prosegue la Colosimo -, non era a conoscenza... È su tutte le agenzie da giorni. Ma il tema non è questo. Il tema è che se lo Stato non fa quello che Cospito chiede, saremo tutti sotto mira delle nuove armi rivoluzionarie". L'esponente di FdI è infatti stata raggiunta da preoccupante minacce. Tra queste: "Attenta quando parli di Cospito, brutta merd***a fascista tr***a inutile". Eppure da sinistra neanche una parola.