Gf Vip, Katia Ricciarelli verso la squalifica lampo: "Ricc***e" e "paralitiche", le frasi irriferibili

Katia Ricciarelli a rischio squalifica al Grande Fratello Vip. Ora per la soprano potrebbe arrivare una "batosta". Infatti, nel corso di una conversazione goliardica ha usato un termine omofobo nei confronti di un inquilino. E tutto ha già il sapore della squalifica, se vale la stessa regola che è valsa per Denis Dosio o Fausto Leali nella passata edizione.

“Sembri un po’ ri***ione…”, ha detto Katia ad Alex Belli durante una delle tante chiacchierate allegre fin troppo. E sui social è accaduto di tutto. Ma c'è dell'altro. La Ricciarelli si è scagliata contro le tre principesse dicendo: “Sembrate paralitiche”. Una frase molto pesante pronunciata di fronte a Manuel Bortuzzo. Una frase sicuramente imbarazzante che dovrebbe far riflettere molto: la Ricciarelli chiederà scusa?

Adesso si attende il commento di Alfonso Signorini, che nelle scorse edizioni non ha fatto sconti a nessuno. A meno di 48 ore dall'inizio del reality i problemi non sono mancati. E pensare che devono ancora entrare nella casa altri concorrenti: Giucas Casella, Jo Squillo, Miriana Trevisan (solo per citarne alcuni). La nuova edizione del Grande Fratello vip si preannuncia al cardiopalma e molto "piccante" dal punto di vista dei colpi di scena. Tenetevi pronti perché venerdì potrebbe accadere di tutto. Non dimentichiamo che nella seconda puntata ci sarà lo scontro diretto con Tale quale show, dove tra i giurati c'è Cristiano Malgioglio (ex gieffino vip), oltre a Pretelli e la Orlando.

