Gf Vip, brutale pugno in faccia: concorrente arrestato in diretta tv

Certo, liti e risse al Grande Fratello non fanno notizia. Eppure, quanto accaduto al Gf Vip in Albania va oltre ogni possibile immaginazione. Infatti, una violenta aggressione, le forze dell'ordine hanno fatto irruzione nella casa in diretta nazionale e arrestato un concorrente.

Infatti durante la semifinale della versione albanese del Grande Fratello Vip, l’eliminazione del cantante Jozi ha scatenato una reazione sconvolgente: un pugno sferrato con violenza contro il collega e concorrente Gjesti, parimenti cantante, che è crollato a terra sotto gli occhi sbigottiti del pubblico. La scena ha richiesto l’arrivo immediato dei soccorsi: Gjesti è stato trasportato in ospedale, mentre per Jozi è scattato l’arresto in diretta da parte della polizia.

Stando a quanto riportato da VoxNews Albania, Jozi — il cui nome completo è Jozefin Marku — sarebbe stato rilasciato nelle prime ore della mattinata successiva.

A seguito dell’incidente, i canali social ufficiali del programma hanno diffuso un comunicato in cui ovviamente e inevitabilmente si dissociano con fermezza da quanto accaduto: "Top Channel ritiene che la violenza esercitata da Jozefin Marku contro Gjesti sia senza precedenti e intollerabile. Il Grande Fratello Vip condanna questo atto violento, inaccettabile e profondamente inquietante, avvenuto in un momento che avrebbe dovuto segnare la fine di un'esperienza e non l'inizio di una reazione del genere". E ci mancherebbe altro...