Uomini e donne, Armando ci prova con la ex di Diego: caos in studio

Francesco Fredella 25 marzo 2022 a

Nuova puntata di Uomini e donne e, quindi, nuovi colpi di scena in onda. Nel programma di Maria De Filippi - in onda a partire dalle 14.45 - tornano al centro dell’attenzione Armando Incarnato e Matteo Ranieri. Si alza un nuovo polverone in studio con il napoletano che continua a puntare Alessandra, ex conoscenza di Diego Tavani. Arriva anche un confronto, molto acceso che farà intervenire il cavaliere romano. Poi reagisce, sempre durante la puntata, anche Aneta, che è l’altra dama che Armando Incarnato sta conoscendo in questo ultimo periodo. Ed infine non manca spazio per Matteo Ranieri, che ha baciato sia Federica, sia Valeria.

Intanto, Matteo Ranieri resta ai ferri corti con Federica Aversano. Anche in questo caso potrebbe accadere di tutto, un altro colpo di scena. La ragazza credeva di essere avanti rispetto alla rivale, ma deve fare i conti con un vero fuoriprogramma. Che tiene ancora una volta con il fiato sospeso i telespettatori.

Capitolo Luca Salatino. Il tronista sembra essere un po' confuso tra Lilli e Soraia: la scelta per lui si avvicina a Uomini e Donne, adesso deve fare chiarezza con se stesso. Una volta per sempre. I fatti sono questi: Luca sta proseguendo la conoscenza con Lilli e Soraia, ma intanto Valeria (la nuova tronista) inizia a capire l'animo dei suoi corteggiatori. Appunto, chi sono e cosa fanno. Chi potrebbe realmente interessarle? Un dettaglio non indifferente, che ancora non conosciamo e che - al tempo stesso - potrebbe essere la vera chiave di lettura di questa vicenda.

