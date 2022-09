Gf vip, Charlie Gnocchi insulta Romita: "Sei una me*** vivente, vaffan***".

30 settembre 2022 a

Scontro al Gf vip, tra Charlie Gnocchi e Attilio Romita su come fare la spesa per tutta la settimana nella Casa. Il fratello del comico Gene Gnocchi si è inferocito e ha insultato il giornalista, perdendo completamente la brocca. Come osserva tvblog, tutto è partito da Wilma Goich che ha consigliato di partire dalle esigenze della maggioranza e poi vedere chi ha intolleranze o allergie alimentari. A quel punto Charlie ha voluto sottolineare che nei primi giorni tutti si erano affidati alla mediazione dello "chef" Luca Salatino. Allora Attilio Romita ha sbottato: "Siete surreali quando fate la spesa".

E Gnocchi si è infuriato: "Allora vieni te. Vieni tu! E allora taci. Ma siamo surreali, cosa vuol dire, siamo surreali? È un’offesa. Ma dai, ma falla tu invece. Surreale è un’offesa, noi non siamo surreali". "Non ti rivolgere a me così", ha ribattuto Attilio sottolineando che se si sentiva offeso non sapeva il vero significato della parola "surreali".

Ma niente da fare. Gnocchi ha proseguito ancora più adirato: "Io lo conosco, perché io ho studiato il surrealismo di André Breton. È un movimento artistico e tu hai detto una cazz***. Vuoi fare l’intellettuale e sei una me*** vivente. Ma vaffanc*** va, che è meglio… Surreale a me".