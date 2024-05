Angelina Mango e l'Eurovision, le belle canzoni battono la politica: cosa è successo

Klaus Davi 12 maggio 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Eurovision) Ottima performance della seconda semifinale dell’Eurovision in onda giovedì in prime time su Rai 2 che ha sfiorato il 14% di share con 2.817.000 spettatori nonostante la concorrenza del match di Europa League Bayer Leverkusen-Roma su Rai 1, dei talk Dritto e Rovescio su Rete 4 e Piazzapulita su La7 e della fiction di Canale 5 Viola come il mare. Ancor più eloquenti i picchi: 19% verso le 22:30 quando hanno cantato la nostra Angelina Mango e l’israeliana Eden Golan e 17% alle 23:15 circa con l’elenco delle nazioni qualificate alla finale di sabato. Non stupisce quindi il dato diffuso dalla Rai secondo cui il 39,3% dei voti italiani sia andato a Israele e apre uno squarcio sulle manipolazioni ad opera di Hamas che impattano sulla stampa non solo italiana. Al netto delle considerazioni politiche, i dati (fonte OmnicomMediaGroup) sottolineano come il bacino sia per lo più giovane con gli under 25 stabilmente sopra il 20% di share, in particolare i teenager 15/19 anni. Una clamorosa smentita delle tesi della sinistra che identifica gli estremisti filo-Hamas delle università come maggioritari. A votare in massa per l’esibizione della cantante il Sud, con Calabria e Sicilia oltre il 20% di share, di cui non si occupa mai nessuno ma che invece ha dato un messaggio chiaro: Israele ci piace. Alla faccia dei radical chic.