Reazione a Catena, "immagino la disperazione": il gioco che fa impazzire tutti

13 giugno 2024 a

a

a

Le Polposition da Brescia si sono confermate campionesse nella puntata di Reazione a Catena andata in onda questa sera su Rai 1. A sfidare Cristina, Tecla ed Elisa un terzetto della provincia di Roma, i MammaPapà, composto da un nucleo familiare: Alessio, Annamaria e Silvia.

Le tre amiche bresciane hanno avuto la meglio sugli sfidanti nel gioco dell’Intesa Vincente, durante il quale sono riuscite a indovinare ben 18 parole. Le Polposition sono così arrivate all'Ultima Catena con un montepremi di 91.000 euro. Che alla fine è sceso a 45.500 euro. L’ultima parola era NODO. Mentre la parola successiva iniziava con FI e finiva con O.

Polposition sconfitte e umiliate: "Senza senso", scatta il linciaggio a Reazione a Catena

Per indovinare la parola nascosta, allora, le campionesse hanno comprato il terzo elemento, che si è rivelato essere ROSA. E alla fine, per 22.750 euro, hanno provato con la parola FIOCCO. Che, per fortuna, era proprio la risposta esatta. Le amiche lombarde sono così riuscita a portarsi a casa il tesoretto accumulato nel corso della puntata. Come al solito, la puntata del game show condotto da Pino Insegno è stata parecchio commentata sui social. Qualcuno, in particolare, ha criticato il gioco finale giudicandolo troppo semplice: "Mi immagino solo la disperazione dei Dai e Dai (squadra dell'edizione precedente, ndr) nel vedere catene così facili che avrebbero indovinato anche senza la lettera iniziale. Imbarazzante", ha scritto un utente su X.