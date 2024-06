Reazione a catena, Le Polposition vincono ancora e scoppia la bufera: "Parole a ca***"

16 giugno 2024 a

Reazione a Catena va in onda anche oggi 16 giugno e in questa edizione domenicale condotta sempre da Pino Insegno su Rai 1, tornano le campionesse, Le Polposition. Le tre ragazze arrivano alla catena finale con ben 144mila euro. La prima parola indizio è "mano", la seconda parola, quella che devono indovinare comincia con la lettera "Co" e finisce con "a". Mentre la terza e ultima parola che chiedono di svelare dimezzando il bottino - che va quindi a 77mila euro - è "posto".

Riusciranno le tre giovani a indovinarla? Dopo un lungo ragionamento Le Polposition arrivano alla parola "Coscienza". È quella giusta? Assolutamente sì, e le tre campionesse possono andare a casa con il bottino.

Reazione a catena, le Polposition si intascano il bottino. Scoppia il caso: "Imbarazzante"

Una vittoria che ha scatenato le polemiche sui social. "È come aver mangiato un kilo di ciliegie la reazione è brodo e acini", scrive qualcuno. "Guardare queste catene finali fa miracoli per la mia autostima. Mi sento un genio", commenta un altro. "Questi non sono soldi guadagnati ma regalati. Non dimentichiamo che siamo noi utenti a pagare", polemizzano. "Mi sembra che per alzare subito gli ascolti di Pino Insegno all’inizio sono stati molto generosi, hanno già vinto diverse volte". E ancora: "Vista la facilità, soldi regalati.

Non lo trovi giusto nei confronti di altre squadre passate"; "Insopportabili e con catene per bimbi delle elementari. Va a finire che questo programma non lo guarda più nessuno": Qualcuno ci va giù pesante: "La catena era veramente ridicola, regaliamo soldi a ca***". E c'è chi si complimenta: "Sono bravissime in tutti i giochi. Rassegnatevi, rimarranno per molte puntate".