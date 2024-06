Reazione a catena, disastro delle campionesse Blondie: "Che parola del ca***"

21 giugno 2024 a

Nuova puntata di Reazione a Catena su Rai uno, condotta da Pino Insegno, e nuove polemiche. Nella puntata di oggi 21 giugno a sfidarsi sono le campionesse di ieri, Le Blondie, e i nuovi concorrenti, I Salta cinque.

Alla catena finale del gioco arrivano di nuovo Le Blondie. Riusciranno a indovinare la parola? Le campionesse giocano per intascarsi 3.094 euro. La parola indizio è "cerchio" e la parola da indovinare comincia con "ma" e finisce con "e". Dopo alcuni ragionamenti le tre signore decidono di dimezzare il montepremi - che scende quindi a 1.547 euro - e avere un aiuto sulla terza parola, che è "porta".

A questo punto Le Blondie arrivano alla conclusione che la parola corretta che le lega tutte sia "matite". Purtroppo però sbagliano perché quella giusta è "male". Niente da fare dunque per le campionesse che torneranno domani.

Sui social come sempre si scatena la polemica. "Ma sono le stesse che hanno giocato ieri o sono cloni?", si chiede qualcuno. "Male? Capisco che stasera non dovevano vincere ma almeno mettere due parole che si guardano in faccia", si legge in un altro commento. "Vabbé stasera dovevano rimpinguare le casse", sintetizza un altro. "Che parola del ca*** stasera", azzarda qualcuno. "Ma sul serio?!", si legge ancora. "Vabbè ce ne faremo una ragione di questo cerchio, male di testa, con le matite e le maniglie della porta, un vero malessere che porta male. Bah".