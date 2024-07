Temptation Island, la tentatrice accusa Nicolò Zaniolo: "Scioccata dal genere maschile"

24 luglio 2024 a

"Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano", cantava emozionando tantissime coppie di innamorati Antonello Venditti. Gli amori ai tempi di social iniziano e finiscono ormai in un colpo di clic, ma forse non si può dire lo stesso per una delle tentatrici del seguitissimo programma Mediaset, Temptation Island, che da settembre raddoppierà con la versione invernale del programma. Al centro dei rumors ci sono il calciatore dell'Atalanta e della Nazionale italiana Nicolò Zaniolo e la bella tentatrice del villaggio Siriana Schifi, incaricata dallo show televisivo di far perdere la testa ai fidanzati del programma. In particolare, la giovane avrebbe fatto innamorare Raul Dumitras, con cui starebbe flirtando all'interno del villaggio. La modella, classe 2000, sarebbe infatti una vecchia conoscenza del calciatore.

I due si sarebbero frequentati nel 2022, ma lo sportivo sembra non averla dimenticata. In una recente intervista a FanPage la tentatrice ha confidato di sentirlo ancora. "Continua a chiamarmi ma non gli rispondo perché è fidanzato". La ragazza entra nei dettagli e spiega che l’attaccante della società bergamasca "da quando mi ha visto a Temptation Island sta uscendo fuori di testa. Insomma, la giovane modella fa la tentatrice femme fatale solo per gioco, nella vita vera pretende altro dagli uomini. "Merito di avere molte attenzioni da un uomo. Lui ora è tornato giocare in Italia, potrebbe darmele. Ma non è detto che le voglia da lui". La porta per il calciatore dunque resta socchiusa e la 24enne lascia uno spiraglio di speranza per Nicolò Zaniolo: "Se non avesse un'altra testa, se fosse un po' meno bambino, gli direi riproviamoci. Ma dal momento in cui mi chiama nonostante sia fidanzato, mi scende l'interesse. Come lo fa con lei, in futuro potrebbe farlo con me. Io per cornuta non ci passo".

D'altronde, non è mica una delle fidanzate che hanno deciso di testare la fiducia del proprio compagno in tv. Schifi ammette inoltre di non essere "mai riuscita ad andare oltre il bacio con lui, e ogni giorno che passava era sempre più innamorato. Siamo andati insieme a Ponza, lui è venuto a Rieti. Mi parlò del figlio Tommaso, eravamo tranquilli". Ma lo sportivo non sembra volere rinunciare alla sua tentazione tanto che avrebbe fatto anche delle scenate di gelosia: "Mi dice: "Lo so che sei con Raul". Siriana si dice "scioccata dal genere maschile". Anche perché l'attaccante - a detta della donna - non ha accettato il suo rifiuto. "È stato inutile (il rifiuto, ndr). Con lui è una guerra persa".