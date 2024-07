Temptation Island, il video di Vittoria con l'ex Inter: baci e carezze proibite, corna e terremoto

25 luglio 2024 a

In quella gran "fiera delle corna" che è Temptation Island, lo show di Canale 5 sulle coppie in crisi, ecco esplodere il caso Vittoria. La fidanzata di Alex sembra sempre più vicina al tentatore Simone Dell'Agnello, ex talento della Primavera dell'Inter trasformatosi oggi da attaccante su un campo da calcio a fascinoso e tenebroso latin lover platinato in spiaggia.

Nella quinta puntata della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia, la ragazza sembra essersi vendicata nella maniera più clamorosa del partner, che a sua volta appariva assai attratto dalla single Nicole nelle puntate precedenti. Motivo scatenante? Una frase di Alex fatta ascoltare alla fidanzata: "Vittoria non ha problemi di nessun tipo - si era sfogato con la bella tentatrice -, è mantenuta dal padre, lei doveva solo studiare e raggiungere i suoi obiettivi. Io ho dovuto superare la separazione dei miei genitori a 17 anni e tante altre cose".

"La sta corteggiando, ma non so dove vuole arrivare", era stata la reazione di Vittoria che poi ha preso il toro per le corna, flirtando ripetutamente con Simone sul lettino e in piscina. Ad Alex viene fatto vedere il video che riassume il "meglio" del rapporto tra la sua fidanzata e l'aitante single: carezze (intime), baci, frasi sussurrate alle orecchie, una vicinanza assai sospetta.

"Queste immagini non le commento perché si commentano da sole - dice Alex, circondato dagli altri fidanzati in evidente imbarazzo -. Quello che posso dire è che valorizzano più me che lei". Inevitabile la richiesta di falò di confronto immediato: i due fidanzati dovranno decidere cosa sarà della loro relazione.