Reazione a catena, Gli "Articolo tre" vincono 1688 euro: ma sui social li affondano

Tornano a giocare gli "Articolo tre" di Reazione a catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. I campioni in carica sono un trio composto da Flaminia, Andrea e Filippo. I tre ragazzi - ricordiamolo - si sono conosciuti a Bologna perché studiano nella stessa facoltà di Giurisprudenza. Nella puntata di sabato 27 luglio hanno dovuto gareggiare contro "Gli Scordati". Il team sfidante è formato da Diego, Silvia e Maura, una squadra che proviene dalla provincia di Ferrara. E subito il nome di Diego ha rievocato a Insegno ricordi molti piacevoli. Il conduttore, oltre a essere un bravo presentatore televisivo, è anche un eccellente doppiatore. Soprattutto di cartoni animati, come quando ha prestato la voce proprio a Diego, la tigre dell'Era glaciale.

Gli "Articolo tre" si confermano, ancora una volta, campioni di Reazione a catena. Questa volta il bottino iniziale all'Ultima Catena è di 108mila euro. Un bel montepremi. Ma come sempre, questo gruzzoletto è destinato a scendere, anche di parecchio. Parola dopo parola - complice anche l'acquisto del terzo elemento - la somma scende fino a 1688 euro. Cifra molto più bassa rispetto alle premesse. Per indovinare l'Ultima Parola è però necessario trovare un termine che faccia da collegamento tra "Brutta" e "Donna". E deve iniziare con "Fi" e terminare con "A". Dopo qualche momento di suspense, Andrea tenta la sorte: "Figura". Risposta esatta. Gli articolo tre si portano a casa 1688 euro. Meglio che niente.

"Hanno vinto solo la cena". Reazione a catena: la prestazione degli "Articolo tre" scatena i social | Guarda

Sui social, però, la vittoria degli "Articolo tre" non è stata accolta di buon grado. Alcuni utenti, infatti, lamentano la scarsa abilità dei concorrenti di questa edizione di Reazione a catena. "Se reclutassero gente a caso per strada, senza perdere tempo a fare i fantomatici provini, l'asticella culturale potrebbe addirittura alzarsi - scrive su X Lucy -. E questi si allenano pure!".